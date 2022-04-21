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Спорт

86-килограммовый Макгрегор рассказал о своей диете

86-килограммовый Конор Макгрегор описал рацион для набора массы перед возвращением в UFC

Фото: INPHO / Tom Hogan / Globallookpress.com

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор поделился диетой, которая помогла ему набрать массу перед возвращением в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Его слова прозвучали в ролике McGregor FAST.

Макгрегор сумел добиться веса в 86 килограммов, что позволит ему выступать в средней весовой категории. Макгрегор подчеркнул, что особое место в рационе занимает завтрак, который должен быть плотным и питательным.

«Яйца, картофель, может, поем грибов. Выпью зеленый сок со шпинатом, затем могу съесть фрукты или ягоды», — отметил Макгрегор. Обед ирландца состоит из риса, корнеплодов, пюре из сладкого картофеля и курицы. Он подчеркнул, что конкретный выбор блюд зависит и от тренировочного расписания.

Макгрегор получил травму в поединке с Дастином Порье в июле 2021-го. Ирландец получил перелом ноги и потерпел поражение техническим нокаутом.

Макгрегор становился чемпионом UFC в полулегкой и легкой весовых категориях.

Николай Костюков
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