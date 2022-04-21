Украина нашла новый источник денег на вооружения

Украина решила выпустить облигации мира на покупку вооружений и восстановление экономики

Власти Украины проводят переговоры с Евросоюзом и США о выпуске так называемых облигаций мира (peace bond), которые позволят ей собирать деньги с иностранных граждан на покупку вооружений и восстановление национальной экономики. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, сообщает Bloomberg.

Решение пока не принято, но собеседник издания утверждает, что Еврокомиссия предложила помощь и готова выступить посредником между Киевом и правительствами государств, которые будут утверждать выпуски ценных бумаг. В США переговоры с Комиссией по ценным бумагам и биржам от имени Украины ведет международная юридическая компания.

В попытках найти новый стабильный источник финансирования украинские власти стремятся к многократному размещению облигаций. Однако детали потенциальной программы, в том числе количество выпусков и объем, пока неизвестны.

По оценкам ряда экспертов, в текущем году экономика Украины сократится на треть или даже в два раза. Продажа облигаций на внутреннем рынке столкнулась бы с объективными трудностями, а в случае внешних помощи или заимствований страна полностью зависит от решения иностранных государств. Облигации мира позволили бы ей получать средства от обычных иностранцев.

Ожидающееся падение ВВП России оценивают более чем в десять процентов. Однако такие прогнозы составлены без учета дальнейших санкций и ограничений. В случае ужесточения внешнего давления параметры могут пересмотреть в сторону понижения.