Раскрыты сроки выхода полноэкранного iPhone

Инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что Apple выпустит полноэкранный iPhone в 2024 году

Apple намерена отказаться от экранного выреза в своих смартфонах через два года. Об этом авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко сообщил в своем Twitter.

«Я думаю, что настоящий полноэкранный iPhone появится в 2024 году», — заявил аналитик. Согласно раскрытой информации, флагманский телефон не получит «моноброви» — модуль Face ID, отвечающий за работу функции разблокировки по лицу, будет расположен под передней панелью.

Кроме сроков выхода Мин-Чи Ко рассказал о том, что Apple тестирует данную технологию. Как стало известно специалисту, в настоящий момент выпустить смартфон со встроенным под экраном биометрическим сенсором невозможно — инженеры американской компании столкнулись с аппаратными и программными ограничениями.

Судя по всему, если Apple не изменит принцип наименования своих флагманских устройств, то первый полноэкранный смартфон получит название iPhone 16. «Монобровь» в телефонах Apple появилась в 2017 году, с выходом iPhone X.

В конце марта Мин-Чи Ко заявил, что Apple окончательно отказалась от идеи выпуска смартфона со встроенным дактилоскопическим сенсором Touch ID. Инсайдер объяснил свои догадки тем фактом, что в компании довольны, как реализована работа биометрического сенсора Face ID.