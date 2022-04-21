Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Procter&Gamble опровергла полный уход из России

Американская компания Procter&Gamble объявила, что адаптирует свой бизнес в России

Фото: Jonathan Weiss / Shutterstock

Американская компания Procter&Gamble (P&G), владеющая брендами Always, Gillette, Pampers, Tide, Oral-B, прокомментировала информацию о риске полного ухода с российского рынка на фоне украинского кризиса и санкционного давления. Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе компании, P&G адаптировала свой бизнес в соответствии с постоянно меняющейся ситуацией.

«Мы не объявляли о каких-либо изменениях нашей изначальной позиции, обозначенной в начале марта», — подчеркнули в компании. P&G добавила, что операционная деятельность в России уже перестроена. «Мы уже перестроили нашу операционную деятельность в России, в том числе значительно сократили продуктовый портфель, чтобы сосредоточиться на повседневных товарах первой необходимости для здоровья, гигиены и персонального ухода, прекратили новые капиталовложения и приостановили всю медийную, рекламную и промоактивность», — пояснили в пресс-службе.

Ранее о риске полного ухода P&G из России сообщило агентство Reuters. Агентство указало, что потенциальный уход с рынка связан с санкциями, финансовыми ограничениями и проблем с поставками. В начале марта P&G сообщила о прекращении инвестиций в Россию и рекламной активности

P&G имеет в России два крупных предприятия. В Тульской области производятся чистящие и моющие средства, а также подгузники; завод в Санкт-Петербурге специализируется на одноразовых бритвенных станках и лезвиях к ним.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Бывшего топ-менеджера «Новатэка», его жену и дочь нашли мертвыми в Испании
Илон Маск собрался запустить роботакси
Учительница и ее сожитель склоняли школьницу к интиму в Подмосковье
Приговор за незаконное убийство лося депутату Рашкину огласят 22 апреля
Procter&Gamble опровергла полный уход из России
Состоятельные россияне стали массово переезжать в один курортный город
Раскрыт многомиллионный заработок тяжелобольного Вячеслава Зайцева
Адвокат бойца Новоселова огласил результаты экспертизы по делу об изнасиловании
На теле воевавшего за ВСУ бойца обнаружили знак военной академии Турции
В Германии заявили о необходимости обеспечить гумкоридоры в Мариуполе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.