Procter&Gamble опровергла полный уход из России

Американская компания Procter&Gamble объявила, что адаптирует свой бизнес в России

Американская компания Procter&Gamble (P&G), владеющая брендами Always, Gillette, Pampers, Tide, Oral-B, прокомментировала информацию о риске полного ухода с российского рынка на фоне украинского кризиса и санкционного давления. Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе компании, P&G адаптировала свой бизнес в соответствии с постоянно меняющейся ситуацией.

«Мы не объявляли о каких-либо изменениях нашей изначальной позиции, обозначенной в начале марта», — подчеркнули в компании. P&G добавила, что операционная деятельность в России уже перестроена. «Мы уже перестроили нашу операционную деятельность в России, в том числе значительно сократили продуктовый портфель, чтобы сосредоточиться на повседневных товарах первой необходимости для здоровья, гигиены и персонального ухода, прекратили новые капиталовложения и приостановили всю медийную, рекламную и промоактивность», — пояснили в пресс-службе.

Ранее о риске полного ухода P&G из России сообщило агентство Reuters. Агентство указало, что потенциальный уход с рынка связан с санкциями, финансовыми ограничениями и проблем с поставками. В начале марта P&G сообщила о прекращении инвестиций в Россию и рекламной активности

P&G имеет в России два крупных предприятия. В Тульской области производятся чистящие и моющие средства, а также подгузники; завод в Санкт-Петербурге специализируется на одноразовых бритвенных станках и лезвиях к ним.