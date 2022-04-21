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Объяснена причина сближения Польши и США

Историк Офицеров-Бельский: США помогают Польше сохранить независимость от Брюсселя

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Партнерство с США позволяет Польше сохранить суверенитет и независимость от линии Брюсселя, Берлина и других европейских лидеров. Так объяснил сближение Варшавы и Вашингтона старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Офицеров-Бельский в беседе с «Лентой.ру».

Историк отметил, что для небольших стран Европы наиболее эффективным способом сохранить свой реальный суверенитет и действовать в русле своих интересов, а не по Европейского союза (ЕС), является поиск альтернативных внешних партнеров. Например, для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана ими стали Китай и Россия, а для Польши эту роль заняли США, уточнил эксперт.

«Сотрудничество с Вашингтоном позволяет Польше сохранять самостоятельность и не попадать в полную зависимость от старших европейских партнеров и брюссельской бюрократии», — сказал Офицеров-Бельский. Он отметил, что американская сторона также нуждается в Варшаве, особенно после выхода Британии из ЕС.

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По словам ученого, если прежде у США был мощный союзник из «большой тройки», который мог влиять на европейскую политику в интересах Вашингтона, то после Brexit ситуация изменилась. «При этом Польша на данный момент набирает силу и фактически уже стала ключевым, самым преданным партнером США в Евросоюзе», — подчеркнул он.

3 апреля вице-премьер Польши, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский заявил, что его страна готова к размещению на своей территории ядерного оружия США. По его мнению, такое решение могло бы существенно усилить сдерживание Москвы.

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Виктория Кондратьева
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