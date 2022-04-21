Электричество предложили хранить в пластиковых аккумуляторах

Technology Review: электропроводящие полимеры можно применять для хранения электричества

Американские ученые предложили хранить электроэнергию в аккумуляторах на полимерной основе. Об этом сообщает издание Массачусетского технологического института (MIT) Technology Review.

Идею изготавливать аккумуляторы из пластика предложили основатели стартапа PolyJoule — профессоры MIT Тим Свагер и Ян Хантер. Ученые предложили батареи нового типа, созданные из электропроводящих полимеров — последние можно применять для хранения возобновляемой энергии.

Специалисты обратили внимание, что некоторые проводящие полимеры могут долго держать заряд и быстро заряжаться. Будучи пластиком, данные материалы относительно дешевы в производстве и прочны, а также безопасны в использовании. По словам изобретателей, разработанные ими системы хранения не нуждаются в контроле температуры, так как батареи никогда не нагреются и не загорятся.

Одним из основных недостатков пластиковых аккумуляторов является низкая плотность энергии. Чтобы удержать адекватное количество электричества, данные батареи должны быть примерно в пять раз больше, чем литий-ионные аккумуляторы. В этой связи авторы предложили использовать полимерные системы в стационарных хранилищах. «Мы хотим создать действительно надежную и недорогую батарею, которую можно будет использовать повсюду. Вы можете бросить ее где угодно, и вам не нужно об этом беспокоиться», — заявил генеральный директор PolyJoule Эли Пастер.

В середине апреля международная группа ученых описала способ накопления и хранения электроэнергии в течение продолжительного периода времени. Описанная китайскими и шведскими инженерами концепция позволяет получать энергию Солнца, накапливать ее и хранить сроком до 18 лет.