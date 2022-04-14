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Создан способ хранить солнечную энергию 18 лет

CRPS: ученые создали чип, который позволяет накапливать и хранить энергию Солнца

Изображение: Daniel Spacek / Chalmers University of Technology

Международная группа ученых описала способ накопления и хранения электроэнергии в течение продолжительного периода времени. Исследование было опубликовано в журнале Cell Reports Physical Science.

За изобретением стояли ученые Технологического университета Чалмерса (Швеция) и Шанхайского университета (Китай). По словам инженеров, описанная ими концепция позволяет получать энергию Солнца, накапливать ее и хранить сроком до 18 лет. В материале говорится, что разработка открывает путь к созданию самозаряжающихся гаджетов.

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«Мы научились использовать солнечную энергию для производства электроэнергии независимо от погоды, времени суток, сезона или географического положения», — отметил руководитель исследования Каспер Мот-Поулсен (Kasper Moth-Poulsen). Технология базируется на молекуле углерода, водорода и азота, которая меняет форму при контакте с солнечным светом. Затем данный изомер можно хранить в жидком состоянии в течение длительного периода времени. Спроектированный учеными ультратонкий чип высвобождает энергию.

Чтобы протестировать разработку, шведские ученые «зарядили» молекулу и отправили ее коллегам из Шанхайского университета — тем удалось получить электрическую энергию. «Генератор, который представляет из себя ультратонкий чип, можно интегрировать в электронные устройства, такие как наушники, смарт-часы и телефоны», — отметил исследователь Чжиханг Ван (Zhihang Wang).

По словам специалистов, описанная ими технология позволит заменить классические батареи и солнечные элементы. Ученые подчеркнули, что созданная замкнутая система работает без выбросов углекислого газа.

В конце апреля ученые Министерства энергетики США отчитались о разработке аккумулятора, который может эффективно хранить энергию месяцами без потери емкости. Разработка актуальна в случае аккумулирования энергии, поступающей от возобновляемых источников, активных лишь в определенный сезон.

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Андрей Ставицкий
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