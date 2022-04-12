Создан «спящий» аккумулятор для хранения энергии

Ученые создали батарею, которая может хранить энергию без большой потери емкости

Американские специалисты разработали аккумулятор, который может эффективно хранить энергию месяцами без потери емкости. Исследование было опубликовано в журнале Cell Reports Physical Science.

Ученые Министерства энергетики США стремились создать батарею, которую можно было бы использовать в сезонных целях. Например, аккумулятор мог бы собирать энергию весной, консервировать ее, а затем распределять в осенне-зимний период. Разработка актуальна в случае аккумулирования энергии, поступающей от возобновляемых источников, активных лишь в определенный сезон.

Созданный в лаборатории прототип сохранил емкость 92 процента через 12 недель нахождения в спящем режиме. Специалисты зарядили батарею, нагрев ее до 180 градусов, что позволило ионам пройти через жидкий электролит. Затем батарею охладили до комнатной температуры, в результате чего электролит стал твердым. При повторном нагреве аккумулятор начал отдавать энергию.

«Это очень похоже на процесс выращивания продуктов в саду весной, помещения излишек в контейнер в морозильную камеру, а затем их разморозки для ужина зимой», — отметил автор исследования Миньюань Ли (Minyuan Li).

Теоретическая плотность энергии разработанного учеными аккумулятора составляет 260 ватт-часов на килограмм, что выше, чем у современных свинцово-кислотных и проточных батарей. Подобные аккумуляторы рассчитаны на многолетнее использование, так как их будут заряжать и разряжать один или два раза в год.

В конце марта специалисты Института фундаментальных наук (IBS) в Южной Корее описали способ сверхбыстрой зарядки аккумуляторов. Ученые опирались на теоретическую науку, которая позволяет всем элементы батареи заряжаться одновременно, а не по очереди.