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Описан способ сверхбыстрой зарядки электромобилей

Ученые из Южной Кореи рассказали о способе зарядки электрокаров за девять секунд

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Специалисты Института фундаментальных наук (IBS) в Южной Корее описали способ сверхбыстрой зарядки аккумуляторов. Об этом сообщает издание Metro.

Ученые отметили, что одним из основных препятствий распространения электромобилей является низкая скорость зарядки. Как правило, для полной зарядки обычному электрокару требуется до 10 часов, на станциях с быстрой зарядкой — от 20 до 40 минут. Новый способ позволит ускорить этот процесс в сотни раз.

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Для моделирования сверхбыстрой зарядной станции ученые полагались на квантовую механику. Так, теоретическая наука предлагает решение, согласно которому все элементы батареи заряжались бы одновременно, а не по очереди. «Это особенно интересно, поскольку современные батареи большой емкости могут содержать множество элементов», — рассказал соавтор исследования доктор Дарио Роза (Dario Rosa).

Согласно подсчетам ученых, классический электромобиль имеет батарею, содержащую около 200 элементов. В случае применения инновационной технологии можно сократить время полной зарядки с 10 часов до трех минут, подзарядки на станции — с 30 минут до девяти секунд. «Квантовые технологии все еще находятся в зачаточном состоянии, и предстоит пройти долгий путь, прежде чем эти методы смогут быть реализованы на практике», — отметил соавтор исследования доктор Доминик Сафранек (Dominik Safránek).

В конце марта американские специалисты описали возможность создания близких к идеальным батарей с увеличенным сроком службы посредством квантовых методов. Технология заключается в прогнозировании химических реакций в аккумуляторах посредство нейросетей.

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Андрей Ставицкий
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