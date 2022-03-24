Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Квантовый алгоритм позволит создать идеальный аккумулятор

Ученые научились прогнозировать поведение аккумуляторов с помощью квантовых методов

Фото: Christian Charisius / Reuters

Американские специалисты описали возможность создания близких к идеальным батарей с увеличенным сроком службы посредством квантовых методов. Исследование было опубликовано в журнале ACS Applied Materials & Interfaces.

Инженеры Техасского университета (США) рассказали, что научились прогнозировать специфические реакции литий-металлических аккумуляторов с помощью квантовых алгоритмов. «Поверхность литий-металлических аккумуляторов обладает высокой реакционной способностью, и понимание химии этих реакций ограничено», — объяснили важность исследования авторы научной работы.

Материалы по теме:
«Создают то, чего не было раньше» Как ученые влияют на жизни миллионов людей
«Создают то, чего не было раньше»Как ученые влияют на жизни миллионов людей
22 ноября
На новой волне. Технологии меняют мир до неузнаваемости. Каким он будет?
На новой волне.Технологии меняют мир до неузнаваемости. Каким он будет?
12 ноября
Дивный новый мир. Как технологии виртуальной реальности изменят нашу жизнь к лучшему?
Дивный новый мир.Как технологии виртуальной реальности изменят нашу жизнь к лучшему?
19 ноября

По словам ученых, при разработке батарей важно понять, какие типы реакций происходят и как их можно замедлить. «Понимание этих критических вопросов позволит нам в ближайшем будущем коммерциализировать литий-металлические батареи», — объяснила профессор Перла Бальбуэна (Perla Balbuena).

Специалисты отметили, что при производстве литий-металлических аккумуляторов на аноде образуется тонкая пленка, которая состоит из нескольких компонентов. Ее химический состав имеет решающее значение для обеспечения максимальной производительности батареи и продления срока ее службы. Исследователи смоделировали интерфейс на атомистическом уровне и решили точные квантово-химические уравнения, чтобы отобразить временную эволюцию реакции образования полимера.

«Есть много экспериментальных методов, которые могут отслеживать и контролировать реакции, но они сложны. С помощью этой симуляции мы можем получить новые идеи», — отметила Бальбуэна. По словам ученых, исследование иллюстрирует возможность с помощью новых методов проектировать дешевые аккумуляторы, которые также отличаются более длительным сроком службы.

В декабре американские ученые рассказали о способе «оживления» старых батарей с помощью активации лития. В ходе эксперимента специалистам удалось организовать зарядку старого аккумулятора таким образом, что срок его работы увеличился на 30 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Renault приостановила работу в России
Сын Вуди Аллена купил дом у звезды «Классного мюзикла»
Российский врач назвал полезные для легких привычки
Россияне скупили месячный запас лекарств
МИД Австралии оценил вероятность высылки российских дипломатов
Стало известно местонахождение оказавшегося под завалами шахтера в Кузбассе
Канадская журналистка обрадовалась отсутствию российских фигуристов на ЧМ
В ДНР заявили о выпущенных украинскими войсками восьми снарядах
Аналитик назвал условия для падения курса доллара
Россиянка рискнула полететь в Турцию и раскрыла актуальную обстановку на курорте
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.