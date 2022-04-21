Россиянина засудили за продажу взломанной PlayStation

Жителя Липецка осудили за продажу взломанной PlayStation 3 с бесплатными играми

30-летний житель Липецка был осужден за продажу модифицированной консоли PlayStation 3. Об этом сообщает местное издание Gorod48.ru.

Советский районный суд Липецка вынес приговор местному жителю, который приобрел приставку Sony, взломал ее и выставил на повторную продажу. Мужчину признали виновным по части 1 статьи 272 УК РФ, части 1 статьи 273 УК РФ. Россиянина приговорили к одному году ограничения свободы и штрафу в 15 тысяч рублей в пользу государства.

Представители суда рассказали, что местный житель купил PlayStation 3, а также установил на нее программное обеспечение, которое позволяло запускать нелицензионную продукцию в обход ограничений разработчиков. С помощью данного ПО энтузиаст загрузил на приставку взломанные игры.

Позже липчанин выложил консоль на «Авито», где объявление заметили сотрудники правоохранительных органов. Задержание было произведено в рамках операции проверочной закупки.

В июле 2021 года в Липецке задержали местного жителя, который также приобрел бывшую в употреблении PlayStation 3, модифицировал приставку и выставил ее на продажу. Модернизированную консоль PS3 уничтожили, нарушителя закона обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.