Россиянина засудили за продажу взломанной PlayStation

Жителя Липецка засудили за перепродажу взломанной консоли PlayStation 3. Об этом сообщает местное издание Gorod48.ru.

Октябрьский районный суд города определил наказание в виде выплаты штрафа для местного жителя. Мужчина приобрел бывшую в употреблении игровую приставку Sony с целью выгодной перепродажи. Чтобы повысить ценность гаджета, россиянин перепрошил PlayStation 3 с помощью специальных программ и выставил консоль на продажу.

В материалах дела говорится, что обвиняемый скачал из интернета специальные программы. С помощью ПО он блокировал на геймерском устройстве средства защиты компьютерной информации, чтобы на PS3 можно было запускать нелицензионные игры. Россиянин выставил модернизированную приставку на сайте с объявлениями.

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Покупателем оказался сотрудник полиции, который участвовал в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка». Злоумышленник выручил от продажи устройства 9500 рублей, после чего был задержан. В отношении липчанина возбудили уголовное дело по части 2 статьи 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации») и части 2 статьи 273 («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ») УК РФ.

В ходе суда следствие ходатайствовало о прекращении уголовного дела и назначении штрафа. В итоге суд удовлетворил требование, так как нарушитель признал вину и возместил ущерб. Модернизированную консоль PS3 уничтожат, житель Липецка обязан выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.