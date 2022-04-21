Раскрыт многомиллионный заработок Оксаны Самойловой

Super: заработок косметического бренда Оксаны Самойловой составил 978 миллионов рублей

Журналисты Super.ru раскрыли многомиллионный заработок модели и жены рэпера Джигана Оксаны Самойловой. Соотвествующий материал появился на сайте портала.

Известно, что на протяжении двух лет Самойлова производит косметику под лейблом Sammy Beauty, которая реализуется в интернете и магазинах сети «Магнит косметик». По информации авторов материала, в 2021 году ее предприятие заработало 978 миллионов рублей, из которых 471 миллион — чистая прибыль.

Кроме того, сообщается, что модели принадлежит только 50 процентов компании, в то время как другой половиной владеет ее партнер по бизнесу Марина Назарова. В 2020 году, когда предпринимательницы запустили дело, им удалось получить выручку в размере 233 миллионов рублей, а чистая прибыль составила 75,6 миллиона.

Ранее в апреле производители косметики, включая генерального директора компании Estel Льва Охотина и руководителя предприятия по изготовлению спа-косметики Анну Горобец, раскрыли судьбу бьюти-рынка в России. Эксперты отметили, что одной из главных задач на данный момент является импортозамещение, которое положительно скажется на косметической сфере.