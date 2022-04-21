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В США оценили угрозу российского «Сармата»

The Washington Post: испытания «Сармата» не вызвали обеспокоенности США

Фото: Алексей Витвицкий / Globallookpress.com

Успешные испытания российской межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат», которую в НАТО назвали «Сатаной-2», не вызывают обеспокоенности США. Об этом заявили эксперты, опрошенные The Washington Post.

Старший политический директор Центра по контролю над вооружениями и нераспространению Джон Эрат напомнил, что у России всегда было «значительное количество» межконтинентальных баллистических ракет, которые могли бы нанести удар по США и Европе. Он считает, что в нынешней ситуации риторика президента России Владимира Путина вызывает больше беспокойства, чем само оружие. «Мы должны быть очень обеспокоены практикой угроз как инструмента российской политики, который сейчас набирает обороты», — высказался Эрат.

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Заместитель директора Центра стратегии и безопасности Скоукрофта при вашингтонском «Атлантическом совете» Мэтью Крониг назвал стратегию России «эскалацией ради деэскалации» и подчеркнул, что угрозы применения ядерного оружия звучали с начала 2000-х годов. «Каждый раз, когда [президент США Джо] Байден говорит, что не хочет эскалации с Россией, эта стратегия работает. Путин заставляет нас осторожничать и ограничивает нашу деятельность ради избежания ядерной войны. С другой стороны, он сам не хочет этого», — добавил Крониг.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки, заявила, что испытания российской ракеты не повлияют на позицию США по ситуации вокруг Украины. Пресс-секретарь американской администрации отрицательно ответила на вопрос, рассматривает ли Вашингтон пуск «Сармата» в качестве «предупреждения или угрозы» со стороны Москвы.

Минобороны России 20 апреля сообщило, что на государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области из шахтной пусковой установки в 15:12 был проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» стационарного базирования. Задачи пуска были выполнены в полном объеме, подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета.

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Варвара Кошечкина
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