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Семчев назвал большой глупостью отъезд Литвиновой и Хаматовой из России

Актер Александр Семчев назвал большой глупостью отъезд артистов из России

Кадр: ЭМПАТИЯ МАНУЧИ / YouTube

Актер Александр Семчев назвал большой глупостью отъезд артисток Ренаты Литвиновой и Чулпан Хаматовой из России. Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

«Я не знаю, что движет этими людьми: недвижимость там, счета или какие-то другие вещи. Конечно, бог им судья, уехали и уехали, но когда-то, наверное, придется и вернуться. Незаменимых нет», — сказал Семчев.

Артист заявил, что не испытывает стыда из-за того, что он русский. Рассуждая о политической ситуации, он также порадовался, что его дети не демонстрируют оппозиционных взглядов. «Не надо, не надо им будоражить мозги какими-то другими делами. Дело надо делать. Все. Больше ничего. Все будет так, как будет», — считает актер.

О переезде Хаматовой стало известно 21 марта. В интервью Екатерине Гордеевой она рассказала, что во время начала спецоперации была в отпуске и «хотела переждать», однако затем приняла решение об эмиграции в Ригу.

Актриса Литвинова отправилась во Францию. Она пояснила, что занимается здоровьем, а также работает: пишет сценарий к одному фильму и участвует в съемках другого.

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Евгений Шульгин
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