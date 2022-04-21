Дерматолог рассказала о пользе «химии» в шампуне

Дерматолог Галлямова предупредила, что экошампуни не подойдут людям с жирной кожей

Профессор Юлия Галлямова развеяла известный миф об опасности «вредного» состава шампуней и рассказала о пользе «химии». Дерматолог отметила в беседе с News.ru, что входящий в состав шампуней лауреатсульфат натрия даже полезен людям с жирной кожей головы.

Эксперт обратила внимание, что выделение кожного сала на волосистой части головы у всех людей разное, а расщепляющие жир детергенты отличаются по силе действия. Экошампуни растительного происхождения, как заявлено на упаковке, это шампуни со слабыми детергентами и потому подойдут не всем, предупредила Галлямова. При этом лауреатсульфат, который многие считают вредным, является сильным детергентом, отлично справляющимся с проблемой жирных волос.

«Если предложить экошампуни человеку с жирной кожей или себореей, он скажет, что этим шампунем не промывает голову, поэтому появилась перхоть», — объяснила профессор Галлямова.

Лауретсульфат натрия — поверхностно-активное вещество, применяющееся при производстве большинства моющих средств, шампуней, зубной пасты, косметики для образования пены. Оно может привести к сильному высушиванию кожи, однако этого можно избежать при тщательном смывании.

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