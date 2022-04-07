Шампунь для лошадей оказался трендом у голливудских звезд

Шампунь для лошадей оказался популярным бьюти-трендом у Дженнифер Энистон и других звезд

Шампунь для лошадей оказался популярным бьюти-трендом у голливудских звезд. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщает Hello!

По информации издания, актриса Дженнифер Энистон на протяжении длительного времени использует шампунь для лошадей Mane ’N Tail. Данное средство предназначено для животных и используется для подготовки грив и хвостов пони к выставкам. Американский ретейлер Amazon предлагает набор из шампуня и кондиционера указанной фирмы за 12,99 фунта стерлингов (около 1345 рублей).

Автор материала подчеркивает, что формула средства обогащена белками, витамином Е и провитамином B5, которые питают и укрепляют пряди. Кроме того, шампунь содержит компоненты, которые помогают увлажнить волосы, придать им блеск и сделать послушными.

Известно, что помимо Дженнифер Энистон лайфхаком пользуются актриса Сара Джессика Паркер, телезвезда Ким Кардашьян и бывшая манекенщица Деми Мур. В то же время модель Хейли Бибер применяет несмываемый кондиционер для лошадей в качестве фиксирующего средства для укладки волос.

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