Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Шампунь для лошадей оказался трендом у голливудских звезд

Шампунь для лошадей оказался популярным бьюти-трендом у Дженнифер Энистон и других звезд

Фото: Kevin Sullivan / Globallookpress

Шампунь для лошадей оказался популярным бьюти-трендом у голливудских звезд. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщает Hello!

По информации издания, актриса Дженнифер Энистон на протяжении длительного времени использует шампунь для лошадей Mane ’N Tail. Данное средство предназначено для животных и используется для подготовки грив и хвостов пони к выставкам. Американский ретейлер Amazon предлагает набор из шампуня и кондиционера указанной фирмы за 12,99 фунта стерлингов (около 1345 рублей).

Автор материала подчеркивает, что формула средства обогащена белками, витамином Е и провитамином B5, которые питают и укрепляют пряди. Кроме того, шампунь содержит компоненты, которые помогают увлажнить волосы, придать им блеск и сделать послушными.

Материалы по теме:
Химическая красота Чулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
Химическая красотаЧулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
6 января
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя» Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
1 февраля

Известно, что помимо Дженнифер Энистон лайфхаком пользуются актриса Сара Джессика Паркер, телезвезда Ким Кардашьян и бывшая манекенщица Деми Мур. В то же время модель Хейли Бибер применяет несмываемый кондиционер для лошадей в качестве фиксирующего средства для укладки волос.

Ранее в апреле модные редакторы назвали самую актуальную прическу весны. По мнению экспертов, популярной весной 2022 года станет стрижка боб и различные ее вариации. Отмечается, что данная разновидность каре может визуально сузить лицо и подчеркнуть глаза и губы. Парикмахер-стилист Ранэль Гатауллин рассказал «Ленте.ру» о преимуществах стрижки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Гераскина
Обсудить
Последние новости
Песков заявил о значительных потерях России на Украине
Правоохранителей призвали оценить нападение на главреда «Новой газеты»
В России оценили последствия антикризисного закона о стройках
Гинекологи перечислили четыре причины ложноположительного теста на беременность
Общество «Знание» запустит серию онлайн-марафонов «Новые горизонты»
ФСБ уличила российских полицейских во взятках от ритуальщиков
Россия заявила о монополизации СПЧ ООН
Политику Бориса Джонсона раскритиковали из-за роста цен на электричество
Описана опасность поддельных зарядок для iPhone
Женщина потребовала провести тест на отцовство из-за цвета глаз внучки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.