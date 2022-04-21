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Скелет пропавшего без вести россиянина нашли в перевернутой машине

В лесу под Иркутском рабочие нашли останки пропавшего мужчины в перевернутом авто

Фото: страница «Полиция Иркутской области. МВД» во ВКонтатке

Во время проведения ремонтных работ на автодороге А331 «Вилюй» в лесу под опавшим деревом рабочие нашли останки мужчины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

По данным ведомства, скелет находился в перевернутом автомобиле «ВАЗ». По предварительном данным, останки принадлежат местному жителю, который с сентября 2021 года числился пропавшим без вести. По одной из версий, россиянин погиб в результате аварии, в машине также были найдены документы на его имя.

12 апреля стало известно, что в Челябинской области местные жители нашли сгоревший автомобиль с человеческими останками. По предварительным данным, обнаруженный LADA Largus принадлежал 38-летнему жителю Белорецка.

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Елизавета Новикова
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