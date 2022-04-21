Минобороны рассказало о ракетном ударе ВСУ по птицефабрике в Запорожской области

В Минобороны России рассказали, что ВСУ нанесли удар «Точкой-У» по птицефабрике в Токмаке

В Минобороны России рассказали, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар ракетным комплексом «Точка-У» по частной птицефабрике, которая находится в городе Токмак в Запорожской области, сообщает РИА Новости.

«Вооруженные силы Украины ракетным ударом разрушили частную птицефабрику в населенном пункте Токмак Запорожской области», — сказано в сообщении.

В российском оборонном ведомстве данную атаку со стороны украинских военных назвали преступной, подчеркнув, что таким образом мирное население было подвергнуто опасности. В результате удара оказались разрушены несколько зданий, уничтожены машины, а также был нанесен ущерб находящимся неподалеку жилым домам.

Директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук назвал условие для завершения специальной военной операции на Украине. По словам представителя ведомства, спецоперация России завершится, когда угрозы из-за освоения Киева со стороны НАТО будут устранены.