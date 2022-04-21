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МИД России назвал условие для завершения спецоперации на Украине

МИД РФ: спецоперация на Украине завершится при устранени угрозы из-за освоения Киева НАТО

Фото: Pixabay

Директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук в беседе с ТАСС назвал условие для завершения специальной военной операции на Украине.

По словам представителя ведомства, спецоперация России завершится, когда угрозы из-за освоения Киева НАТО будут устранены.

Специальная военная операция завершится тогда, когда будут выполнены ее задачи. В их числе защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, а также устранение угроз России, исходивших с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО

Алексей Полищук директор второго департамента СНГ МИД РФ

Полищук добавил, что спецоперация идет в соответствии с намеченным планом и все ее цели будут достигнуты.

Оценки Донбасса

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отмечал, что российская спецоперация продолжится до тех пор, пока не будут достигнуты все цели. Он подчеркнул, что начатая Москвой спецоперация является для ДНР освободительной.

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При этом глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник предрек скорое завершение конфликта в Донбассе. Он напомнил, что 14 апреля 2014 года Украина официально начала «антитеррористическую операцию», в результате чего на жителей Донбасса «полетели авиабомбы, тактические ракеты, мины и снаряды украинских вооруженных сил и националистических батальонов».

8лет назад

Украина официально начала «антитеррористическую операцию»

Пасечник подчеркнул, что за восемь лет Киев так и не смог «сломить сильный, мужественный донбасский характер», и выразил уверенность в скором завершении конфликта и установлении мира в регионе в результате совместной спецоперации войск России и республик Донбасса.

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Мнение Путина

Российский лидер Владимир Путин напомнил, что сроки завершения специальной военной операции на Украине зависят от интенсивности боевых действий. Он подчеркнул, что его часто спрашивают, можно ли провести спецоперацию быстрее. По его словам, интенсивность боевых действий так или иначе связана с потерями.

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Как заявил Путин, что основная задача России — достичь всех намеченных целей, минимизируя потери.

И мы будем действовать ритмично, спокойно, по плану, который изначально был предложен Генеральным штабом

Владимир Путинпрезидент России

Президент отметил, что пока нет необходимости повторять то, о чем много раз говорил. По его словам, действия определенных украинских регионах были связаны только с тем, чтобы сковать силы, нанести удар и разрушить военную инфраструктуру, уточнил президент.

Специальная операция на Украине

Специальная операция по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Глава государства 12 апреля сообщил, что операция идет по изначальному плану Генштаба. Сроки ее окончания зависят от интенсивности боевых действий, пояснил он.

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Марина Совина
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