В ДНР назвали условие для завершения спецоперации на Украине

Глава ДНР Пушилин назвал достижение всех целей условием завершения спецоперации на Украине

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал условие для завершения специальной военной операции на Украине. По его словам, она продолжится до тех пор, пока не будут достигнуты все цели. С таким заявлением он выступил в интервью телеканалу India Today, передает РИА Новости.

Пушилин подчеркнул, что начатая Россией спецоперация является для ДНР освободительной.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что специальная военная операция на Украине в скором времени или в обозримом будущем достигнет своих целей или закончится путем переговоров.

О начале проведения спецоперации по защите Донбасса стало известно утром 24 февраля. Соответствующее решение принял глава государства Владимир Путин. По его утверждению, такая мера стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).