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США признали подталкивание Финляндии и Швеции в сторону НАТО

Белый дом признал подталкивание Финляндии и Швеции к вступлению в НАТО

Фото: Pixabay

Власти США в рамках противостояния с Россией подталкивают Финляндию и Швецию к вступлению в НАТО. Это признал заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, передает ТАСС.

«Мы пытаемся противодействовать президенту России Владимиру Путину путем помощи Европе в сокращении поставок энергоносителей из России, поощрения таких стран, как Финляндия и Швеция, к вступлению в НАТО, укрепления восточного фланга альянса», — заявил представитель Белого дома.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки отметила, что США не станут отвечать на предупреждения РФ о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Пресс-секретарь американской администрации подчеркнула, что решения о членстве принимает конкретная страна и Североатлантический альянс, так что в данном конкретном случае ситуация обстоит так же. Она также заявила, что США поддерживают политику «открытых дверей» в НАТО.

11 апреля газета The Times написала в свой статье, что Швеция и Финляндия готовы вступить в НАТО уже летом 2022 года. Обе страны собираются подать свои заявления уже в июне. По мнению источников издания, в альянсе такие решения Стокгольма и Хельсинки стали результатом стратегического просчета России.

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Марина Совина
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