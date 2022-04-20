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США отреагировали на предупреждение России о членстве Финляндии и Швеции в НАТО

Псаки: США не станут отвечать на предупреждения РФ о членстве Финляндии и Швеции в НАТО
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Oliver Contreras/ Globallookpress.com

США не станут отвечать на предупреждения России о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, таким образом на заявления российской стороны отреагировала официальный представитель Белого дома Джен Псаки, ее слова приводит ТАСС.

Пресс-секретарь американской администрации отметила, что решения о членстве принимает конкретная страна и Североатлантический альянс, в конкретном случае ситуация обстоит так же.

«Мы решительным образом поддерживаем политику "открытых дверей" в НАТО, и я не собираюсь потакать бряцанию оружием со стороны России», — подчеркнула Псаки.

20 апреля официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях вступления в Североатлантический альянс. По ее словам, НАТО и США давно планировали втянуть Стокгольм и Хельсинки в свою сферу влияния.

11 апреля газета The Times написала в свой статье, что Швеция и Финляндия готовы вступить в НАТО уже летом 2022 года. Обе страны собираются подать свои заявления уже в июне. По мнению источников издания в альянсе такие решения Стокгольма и Хельсинки стали результатом стратегического просчета России.

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Марина Совина
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