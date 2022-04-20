Россия предупредила Швецию и Финляндию о последствиях вступления в НАТО

Захарова заявила, что Швеция и Финляндия предупреждены о последствиях вступления в НАТО

Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях вступления в Североатлантический альянс. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

По ее словам, НАТО и США давно планировали втянуть Стокгольм и Хельсинки в свою сферу влияния. Для этого Брюссель и Вашингтон проводили «различные гибридные, под видом учений или тренингов, меры по фактическому втягиванию».

«Мы свои предупреждения все сделали — и публично, и по двусторонним каналам. Они об этом знают, поэтому удивляться нечему. Обо всем их проинформировали, к чему это приведет», — заявила Захарова.

11 апреля газета The Times написала в свой статье, что Швеция и Финляндия готовы вступить в НАТО уже летом 2022 года. Обе страны собираются подать свои заявления уже в июне. По мнению источников издания в альянсе такие решения Стокгольма и Хельсинки стали результатом стратегического просчета России.