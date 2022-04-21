Трамп отказался от интервью и назвал ведущего Пирса Моргана дураком

Дональд Трамп покинул интервью с Пирсом Морганом из-за обвинений на фоне выборов 2020 года

Бывший президент США Дональд Трамп отказался от интервью с британским журналистом Пирсом Морганом после того, как его заявления о мошенничестве на президентских выборах 2020 года назвали ложными. Об этом сообщает New York Post.

Морган обвинил Трампа в том, что тот не представил «веских доказательств» мошенничества на выборах, что вызвало негодование бывшего американского лидера. По данным издания, Трамп назвал ведущего ненастоящим, крайне нечестным, дураком и после этого покинул студию.

Вместе с тем позднее сам Трамп опубликовал семиминутную запись концовки интервью, из которой следовало, что они с Морганом попрощались вполне по-дружески. Они смеялись, и на фоне было слышно, как Морган сказал: «Отличное было интервью». При этом представленная аудиозапись была лишь частью беседы, поэтому неясно, пытался ли Трамп закончить ее ранее.

Согласно New York Post, Трамп сначала попытался закончить интервью словами «На этом все!», но остался на месте, чтобы обсудить недавнюю игру в гольф. Затем Трамп повернулся к членам съемочной группы и велел им выключить камеры.

После президентских выборов 2020 года, на которых победу одержал Джо Байден, Трамп неоднократно обвинял демократов в махинациях. Он объяснил, что именно голосование по почте стало причиной масштабного мошенничества на выборах главы государства. По мнению экс-президента, представители Демократической партии «действовали так, как если бы они уже знали, какой будет результат» голосования.