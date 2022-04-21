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Трамп отказался от интервью и назвал ведущего Пирса Моргана дураком

Дональд Трамп покинул интервью с Пирсом Морганом из-за обвинений на фоне выборов 2020 года
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Бывший президент США Дональд Трамп отказался от интервью с британским журналистом Пирсом Морганом после того, как его заявления о мошенничестве на президентских выборах 2020 года назвали ложными. Об этом сообщает New York Post.

Морган обвинил Трампа в том, что тот не представил «веских доказательств» мошенничества на выборах, что вызвало негодование бывшего американского лидера. По данным издания, Трамп назвал ведущего ненастоящим, крайне нечестным, дураком и после этого покинул студию.

Вместе с тем позднее сам Трамп опубликовал семиминутную запись концовки интервью, из которой следовало, что они с Морганом попрощались вполне по-дружески. Они смеялись, и на фоне было слышно, как Морган сказал: «Отличное было интервью». При этом представленная аудиозапись была лишь частью беседы, поэтому неясно, пытался ли Трамп закончить ее ранее.

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Согласно New York Post, Трамп сначала попытался закончить интервью словами «На этом все!», но остался на месте, чтобы обсудить недавнюю игру в гольф. Затем Трамп повернулся к членам съемочной группы и велел им выключить камеры.

После президентских выборов 2020 года, на которых победу одержал Джо Байден, Трамп неоднократно обвинял демократов в махинациях. Он объяснил, что именно голосование по почте стало причиной масштабного мошенничества на выборах главы государства. По мнению экс-президента, представители Демократической партии «действовали так, как если бы они уже знали, какой будет результат» голосования.

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Алина Гончарова
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