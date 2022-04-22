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Вирусолог назвал россиянам срок становления коронавируса в один ряд с простудой

Вирусолог Чумаков: через 1,5 года COVID-19 будет считаться одним из возбудителей простуды

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, вирусолог Петр Чумаков назвал россиянам срок становления коронавируса в один ряд с простудой. Его слова передает URA.RU.

Чумаков считает, что через 1,5 года COVID-19 будет считаться одним из возбудителей простуды. «COVID останется в человеческой популяции. Другое дело, что он будет все время ослабевать и превратится в один из возбудителей простудных сезонных заболеваний. Через какое-то время мы даже не будем акцентировать внимание на конкретном варианте», — пояснил он.

Специалист заявил, что коронавирус не будет существенно влиять на жизнь людей, поскольку с появлением каждого нового штамма он будет мягче. Чумаков предположил, что в будущем не придется сдавать тесты на коронавирус при симптомах простуды.

Ранее сообщалось, что Минздрав России займется разработкой рекомендации для врачей, которые во время диспансеризации пациентов, переболевших COVID-19, должны будут начать выявлять у них признаки депрессии или психических расстройств.

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Марина Совина
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