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В Швейцарии отменили оперу Чайковского

Оперу Чайковского исключили из программы швейцарского фестиваля из-за событий на Украине

Фото: Pixabay

Оперу Петра Чайковского «Орлеанская дева» исключили из программы фестиваля оперной музыки в швейцарском Санкт-Галлене из-за событий на Украине. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

По словам организаторов, играть русскую оперу «безответственно», несмотря на то что ее содержание имеет отношение к событиям истории Франции.

«Мы не можем позволить себе организовывать постановку произведения русского композитора на открытой площадке, так как это накладывает на нас дополнительную ответственность перед публикой и общественностью», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное решение не является бойкотом русской культуры, а имеет отношение только к организационному вопросу.

Ранее посольство России в Мексике назвало русофобией исключение из репертуара оркестра мексиканского штата Сакатекас увертюры российского композитора Петра Чайковского. Российские дипломаты отметили, что увертюра была исключена из традиционного концерта в Великий четверг.

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Марина Совина
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