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Древние костры оказались центром зарождения искусства

PLoS ONE: наскальные рисунки создавались древними людьми при свете костров

Фото: Kulli Kittus / Unsplash

Ученые Университета Йорка и Даремского университета в Великобритании обнаружили свидетельства, указывающие на то, что древние наскальные рисунки действительно создавались людьми при свете искусственно разведенного огня, например, костров. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале PLoS ONE.

Археологи изучили коллекцию гравированных камней, называемых плакеттами и хранящихся в Британском музее. Артефакты были изготовлены мадленской культурой охотников-собирателей, просуществовавшей в период 23-14 тысяч лет назад. Исследователи выявили следы теплового повреждения на краях нескольких камней, указывающие на то, что эти камни находились в непосредственной близости от огня.

Ранее специалисты предполагали, что тепловые повреждения, видимые на некоторых плакеттах, вероятно, были вызваны случайностью. Однако эксперименты с точными копиями артефактов показали, что повреждения соответствовали тому, что они были преднамеренно помещены рядом с огнем. В эпоху мадленской культуры погодные условия были очень холодными, а ландшафт был более открытым, поэтому костры служили источником тепла. Кострища были центром общественных собраний и зарождения древнего искусства, в том числе изобразительного.

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Александр Еникеев
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