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Российский хоккеист принял румынское гражданство ради выступления на ЧМ-2022

Российский хоккеист Скачков принял румынское гражданство ради выступления на ЧМ-2022

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Российский форвард «Чиксереды» Евгений Скачков принял румынское гражданство. Об этом сообщает «Белорусский хоккей».

Уточняется, что игрок сделал это ради выступления на чемпионате мира 2022 года. Сборная Румынии сыграет во втором по силе дивизионе первенства планеты.

37-летний Скачков играет в Румынии с 2019 года. Форвард, являющийся воспитанником ЦСКА, играл за армейский клуб, московский «Спартак», «Трактор», СКА, «Ак Барс», «Торпедо», «Салават Юлаев», «Сочи», «Югру» и «Ладу». В КХЛ нападающий провел 433 встречи, в которых забросил 90 шайб и сделал 99 результативных передач.

28 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила национальные команды России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой. Спортсмены лишились возможности выступить на чемпионате мира-2022, их заменят сборные Франции и Австрии. Также Россия не сможет провести молодежный ЧМ-2023.

Алексей Гусев
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Российский хоккеист принял румынское гражданство ради выступления на ЧМ-2022
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