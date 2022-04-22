Минобороны заявило о нормализации обстановки в Мариуполе

Минобороны России 22 апреля сообщило о нормализации обстановки в Мариуполе

Обстановка в украинском Мариуполе нормализовалась, сейчас жители получили возможность свободно передвигаться по улицам. Об этом в пятницу, 22 апреля, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что в город доставляется гуманитарная помощь: продукты, вода, а также предметы первой необходимости. Власти Донецкой народной республики (ДНР) организовали расчистку улиц от завалов, а также вывоз вышедшей из строя украинской техники.

«Все остатки украинских нацистов "Азова" вместе с иностранными наемниками из США и европейских стран надежно заблокированы на территории комбината "Азовсталь"», — объяснил Конашенков.

21 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии Мариуполя под контроль российскими войсками. Он объяснил, что территория города планомерно зачищена от националистов и «остальной погани».