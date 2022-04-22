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Песков оценил перспективы переговоров с Японией по мирному договору

Песков заявил, что трудно говорить о продолжении переговоров с Японией по мирному договору

Фото: Сергей Гунеев / Reuters

Сложно говорить о продолжении переговоров по мирному договору с Японией. Так оценил перспективы диалога официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Очевидно, что сейчас, когда Япония стала недружественной страной и присоединилась к целому ряду враждебных действий по отношению к Российской Федерации, говорить о продолжении переговорного процесса весьма и весьма трудно», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что все четыре острова Южной части Курил являются неотъемлемой частью российской территории.

В пятницу, 22 апреля, Япония официально обозначила российские южные Курилы незаконно оккупированными северными территориями впервые с 2003 года. Такая формулировка содержится в представленной правительству «Синей книге по дипломатии».

Россия и Япония не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за территориального спора вокруг южной части Курил. Токио считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан , а также группу островов Хабомаи своими «северными территориями», в то время как Москва не признает факта территориального спора.

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Анастасия Шейкина
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