Кремль ответил на заявления Токио про «оккупированные» на Курилах территории

Песков заявил, что четыре острова Южной части Курил являются неотъемлемой частью России

Все четыре острова Южной части Курил являются неотъемлемой частью России. Так на заявления Токио про «оккупированные» на островах территории ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Все четыре острова являются неотъемлемой территорией Российской Федерации», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее в МИД Японии сообщили, что страна впервые с 2003 года официально обозначила российские южные Курилы незаконно оккупированными северными территориями. Такой термин был упомянут в представленной правительству «Синей книге по дипломатии». Кроме того, в документ вернулось определение, что острова являются «принадлежащей Японии территорией».

В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что возвращение этих формулировок связано с давлением США на Токио. Подобные действия могут негативно повлиять на отношения Москвы и Токио и усложнить подписание мирного договора с Японией, добавил он.