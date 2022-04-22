Названа причина быстрого распространения пожара в оборонном НИИ в Твери

МЧС узнало о пожаре в НИИ войск ВКО в Твери лишь через полтора часа

К быстрому распространению пожара в Центральном НИИ воздушно-космической обороны в Твери привело несвоевременное сообщение о возгорании. Об этом ТАСС рассказал источник в экстренных службах.

По его словам, пожар начался около 09:30, но с огнем пытались справиться своими силами. В итоге МЧС узнало о пожаре лишь через полтора часа, в 11:08.

Также распространению огня поспособствовало то, что из-за задымления в здании открыли окна, из-за чего возник приток кислорода к очагу пожара. Кроме того, огонь перебирался по пустотным перекрытиям.

О пожаре в оборонном НИИ в Твери стало известно в четверг, 21 апреля. Возгорание началось на втором этаже здания. По предварительным данным, причиной ЧП мог стать аварийный режим работы электросети.

Изначально эвакуация сотрудников не проводилась. В результате два человека погибли, еще 13 попали в больницу в состоянии разной степени тяжести