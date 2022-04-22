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Доктор Мясников развеял популярные мифы о сахарном диабете

Врач Мясников опроверг миф о том, что сахар является главной причиной сахарного диабета

Кадр: «О самом главном»

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» развеял популярные мифы, связанные с сахарным диабетом. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Доктор опроверг утверждение о том, что главной причиной возникновения сахарного диабета является сахар. По словам Мясникова, это заболевание возникает в результате чрезмерного употребления продуктов с легкоусвояемыми углеводами: белого хлеба, белого риса и белых макарон.

Также врач заявил, что сахарный диабет второго типа развивается не только у тех, кто имеет лишний вес, но и у худых людей. При этом, как уточнил Мясников, случаи заболевания сахарным диабетом среди пациентов с нормальным весом встречаются значительно реже, чем среди людей с лишними килограммами.

Ранее Мясников в программе «О самом главном» предупредил об опасности препаратов от гипертонии. По словам специалиста, эта группа лекарств снижает мужскую потенцию.

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Евгения Наумова
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