Срочников в России могут начать принимать на работу в ФСБ

«Известия»: Госдума рассмотрит позволяющий срочникам заключать контракт с ФСБ законопроект

Солдатам в России, получившим среднее профессиональное образование и проходящим службу по призыву, могут разрешить заключать контракты с Федеральной службой безопасности (ФСБ). Об этом сообщают «Известия».

Данную инициативу уже поддержало российское правительство. Отмечается, что соответствующий законопроект может быть принят Государственной думой в мае.

Как рассказал изданию зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, один из авторов документа Анатолий Выборный, главная цель законопроекта — расширить кадровые ресурсы ФСБ России. Он пояснил, что ведомство нуждается в образованных специалистах, которые обладают навыками и знаниями в технических и иных сферах. Выборный также выразил уверенность, что желающих перейти со срочной службы на контрактную в ФСБ найдется немало.

Другой источник издания отметил, что в настоящее время российское законодательство позволяет призывнику выбрать либо год в качестве военнослужащего срочной службы, либо два года в качестве военнослужащего по контракту. Однако из-за образовательного ценза стать «альтернативщиками» в частях ФСБ призывники в большинстве случаев не могут. По его словам,

изменение образовательного ценза позволит ФСБ увеличить количество военнослужащих по контракту.

В 2021 году в правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» решили прекратить работу с военнослужащими, в том числе срочниками, из-за некоторых пунктов приказа ФСБ о списке данных, сбор которых может быть угрозой национальной безопасности страны.