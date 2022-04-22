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Пожар в оборонном НИИ в Твери ликвидировали

Пожар в НИИ войск Воздушно-космической обороны в Твери ликвидировали

Фото: Максим Школьников / РИА Новости

Пожар в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны в Твери ликвидирован. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

Вечером в четверг, 21 апреля, пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров локализовали.

По словам собеседника агентства, полная ликвидация возгорания объявлена в 7:33.

Пожар в оборонном НИИ в Твери начался днем 21 апреля. Власти города подтвердили гибель шести человек и сообщили о 27 пострадавших. Люди получили травмы, так как выпрыгивали из окон. В экстренных службах полагают, что причиной возгорания могла стать аварийная работа электросети.

В тушении был задействован вертолет Ми-8 с водосливным устройством, 69 единиц техники и более 240 человек. Военная прокуратура организовала проверку в связи с крупным пожаром.

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Анастасия Шейкина
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