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Лавров назвал незаконными санкции против России

Глава МИД Сергей Лавров назвал незаконными санкции против России

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров во время брифинга назвал незаконными санкции Запада против России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По словам Лаврова, санкции «были введены в беспрецедентном масштабе нашими западными партнерами, когда они увидели, что их планы превращения Украины в плацдарм для силового сдерживания России провалились».

«Безусловно, действия наших западных коллег показывают их полное пренебрежение теми самыми принципами и нормами, которые они сами закладывали в основу нынешней модели глобализации, в том числе в виде норм ВТО и МВФ, Всемирного банка», — отметил министр.

Ранее сообщалось, что Великобритания ввела санкции против 26 физических и юридических лиц из России. Среди них оказались высокопоставленные российские военачальники, а также официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.

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Николай Чигасов
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