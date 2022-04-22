Глава МИД Сергей Лавров назвал незаконными санкции против России

Глава МИД России Сергей Лавров во время брифинга назвал незаконными санкции Запада против России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По словам Лаврова, санкции «были введены в беспрецедентном масштабе нашими западными партнерами, когда они увидели, что их планы превращения Украины в плацдарм для силового сдерживания России провалились».

«Безусловно, действия наших западных коллег показывают их полное пренебрежение теми самыми принципами и нормами, которые они сами закладывали в основу нынешней модели глобализации, в том числе в виде норм ВТО и МВФ, Всемирного банка», — отметил министр.

Ранее сообщалось, что Великобритания ввела санкции против 26 физических и юридических лиц из России. Среди них оказались высокопоставленные российские военачальники, а также официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.