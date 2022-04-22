Россияне изготовили самую большую в стране банку вареной сгущенки

На омском предприятии изготовили самую большую в России банку вареной сгущенки

В поселке Красный Яр Любинского района Омской области установили сладкий рекорд. Об этом пишет «Омск здесь».

На Любинском молочноконсервном комбинате изготовили гигантскую банку вареной сгущенки. Достижение внесли в Книгу рекордов России как «Самую большую жестяную банку вареного сгущенного молока в России».

Высота банки составляет 85 сантиметров, официально зарегистрированный вес — 271,2 килограмма.

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