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Россияне изготовили самую большую в стране банку вареной сгущенки

На омском предприятии изготовили самую большую в России банку вареной сгущенки

Фото: «Омск здесь»

В поселке Красный Яр Любинского района Омской области установили сладкий рекорд. Об этом пишет «Омск здесь».

На Любинском молочноконсервном комбинате изготовили гигантскую банку вареной сгущенки. Достижение внесли в Книгу рекордов России как «Самую большую жестяную банку вареного сгущенного молока в России».

Высота банки составляет 85 сантиметров, официально зарегистрированный вес — 271,2 килограмма.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде испекут кулич весом 200 килограммов. Лакомство создадут по старинному рецепту, с применением опары, из большого количества яиц, масла, муки, изюма и сахара. Украсят символ Пасхи декоративными кондитерскими посыпками.

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Варвара Кошечкина
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