После пожара в оборонном НИИ в Твери возбудили дело

После пожара в НИИ войск ВКО в Твери возбудили дело

После пожара в Центральном научно-исследовательском институте (НИИ) войск Воздушно-космической обороны (ВКО) возбудили дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его словам, делом займутся военные следователи. Оно возбуждено по статье 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Пожар в оборонном НИИ в Твери начался днем 21 апреля. Власти города подтвердили гибель шести человек и сообщили о 27 пострадавших. Люди получили травмы, так как выпрыгивали из окон. В экстренных службах полагают, что причиной возгорания могла стать аварийная работа электросети.

В тушении был задействован вертолет Ми-8 с водосливным устройством, 69 единиц техники и более 240 человек. Возгорание удалось полностью ликвидировать к 7:33 утра 22 апреля.