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В Госдуме заявили о возможном снижении ключевой ставки до 15 процентов

Глава комитета Госдумы по финрынку Аксаков заявил, что ожидает снижения ставки ЦБ до 15%

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ожидает снижения ключевой ставки на следующем заседании Центробанка 29 апреля с 17 до 15 процентов годовых. Его слова передает ТАСС.

«Я рассчитываю, что ставка будет снижена до 15 процентов, и это будет сигнал для кредитных организаций, что также надо снижать ставку прежде всего для бизнеса и по ипотечным кредитам, для этого есть предпосылки, так как ЦБ стабилизировал ситуацию на валютном рынке», — подчеркнул Аксаков. Депутат добавил, что к концу года ставку, возможно, понизят до 10-12 процентов.

Глава профильного комитета Госдумы также исключил дефолт России по своим обязательствам — по его мнению, ресурсов у страны достаточно. «Цены на мировых рынках на наши экспортные товары зашкаливают и имеют даже тенденцию к повышению, то есть мы получаем большой объем золотовалютных резервов, которые можно тратить в том числе на погашение обязательств перед нашими зарубежными партнерами», — сказал он.

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Банк России 8 апреля внепланово снизил ключевую ставку с 20 до 17 процентов годовых. Решение регулятор объяснил тем, что риски для финансовой стабильности перестали нарастать, а также наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты. Тогда же в ЦБ подчеркнули, что в следующий раз рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки регулятора 29 апреля. 19 апреля первый заместитель председателя регулятора Владимир Чистюхин заявил, что ЦБ допускает дальнейшее снижение ключевой ставки.

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Софья Ермакова
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