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В России рассказали о возможностях комплекса «Штиль-1»

Сбивший БПЛА Bayraktar комплекс «Штиль-1» может поражать цели на высотах от 5 до 15 км

Кадр: Минобороны РФ

В ходе специальной военной операции на Украине российский фрегат «Адмирал Эссен» сбил украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar турецкого производства. Экипаж корабля применил зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Штиль-1». О возможностях корабельного ЗРК рассказали в публикации ТАСС.

В материале приводят слова капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, который предположил, что БПЛА использовали для проверки системы противовоздушной обороны (ПВО) корабля.

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Он отметил, что экипаж корабля взял беспилотник на сопровождение. После этого Bayraktar уничтожили двумя ракетами.
ЗРК «Штиль-1» может поражать цели на дальностях до 50 километрах и высотах от 5 до 15 километров. Комплекс обеспечивает круговую оборону корабля от атак самолетов, беспилотников, а также ракетных ударов. Также «Штиль-1» может поражать надводные цели.

«Адмирал Эссен» несет модули из 24 транспортно-пусковых контейнеров с ракетами 9М317МЭ. Для сопровождения и поражения целей «Штиль-1» использует данные корабельных трехкоординатных радиолокационных станций кругового обзора.

Ранее в пресс-службе Балтийского флота сообщили, что сторожевой корабль «Неустрашимый» выполнил стрельбу зенитным ракетным комплексом «Кинжал» на испытаниях.

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Даниил Иринин
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