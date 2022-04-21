Корабль «Неустрашимый» выполнил стрельбу «Кинжалом»

Сторожевой корабль «Неустрашимый» выполнил стрельбу комплексом «Кинжал» на испытаниях

Сторожевой корабль «Неустрашимый» Балтийского флота выполнил ракетную стрельбу в морских полигонах Балтики. Экипаж корабля, который проходит ходовые испытания, задействовал зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Кинжал». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

«В боевой стрельбе по воздушной цели был задействован зенитный ракетный комплекс "Кинжал", способный надежно обеспечивать противовоздушную оборону корабля при нападении воздушных средств условного противника с различных высот и направлений. Имитированная воздушная цель была успешно поражена», — говорится в сообщении.

Стрельбу выполнили в полигонах боевой подготовки Балтийского флота вблизи побережья Калининградской области.

«Неустрашимый» проходит комплекс приемо-сдаточных испытаний после ремонта на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь». Специалисты ПСЗ отремонтировали форсажные двигатели корабля, обновили механическую часть, а также модернизировали вооружение и обеспечивающие механизмы «Неустрашимого».

Сторожевой корабль «Неустрашимый» стал первым кораблем проекта 11540 «Ястреб». Судно спустили на воду в 1988 году, а в 1991 году корабль вошел в состав Балтийского флота. В арсенал корабля входят зенитные комплексы «Кинжал» и «Кортик».

Ранее ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что сторожевой корабль «Неустрашимый» вернется в состав флота в апреле.

В феврале стало известно, что «Неустрашимый» вышел на испытания в Балтийское море.