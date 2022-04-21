Корабль «Неустрашимый» выполнил стрельбу «Кинжалом»
Сторожевой корабль «Неустрашимый» Балтийского флота выполнил ракетную стрельбу в морских полигонах Балтики. Экипаж корабля, который проходит ходовые испытания, задействовал зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Кинжал». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.
«В боевой стрельбе по воздушной цели был задействован зенитный ракетный комплекс "Кинжал", способный надежно обеспечивать противовоздушную оборону корабля при нападении воздушных средств условного противника с различных высот и направлений. Имитированная воздушная цель была успешно поражена», — говорится в сообщении.
Стрельбу выполнили в полигонах боевой подготовки Балтийского флота вблизи побережья Калининградской области.
«Неустрашимый» проходит комплекс приемо-сдаточных испытаний после ремонта на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь». Специалисты ПСЗ отремонтировали форсажные двигатели корабля, обновили механическую часть, а также модернизировали вооружение и обеспечивающие механизмы «Неустрашимого».
Сторожевой корабль «Неустрашимый» стал первым кораблем проекта 11540 «Ястреб». Судно спустили на воду в 1988 году, а в 1991 году корабль вошел в состав Балтийского флота. В арсенал корабля входят зенитные комплексы «Кинжал» и «Кортик».
Ранее ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что сторожевой корабль «Неустрашимый» вернется в состав флота в апреле.
В феврале стало известно, что «Неустрашимый» вышел на испытания в Балтийское море.