Российский «Неустрашимый» вернется в состав флота

Сторожевой корабль «Неустрашимый» вернется в состав Балтфлота в апреле

Российский сторожевой корабль «Неустрашимый» проекта 11540 «Ястреб» вернется в состав Балтийского флота в апреле. Корабль проходил ремонт и модернизацию на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Завершаются испытания сторожевика после ремонта и модернизации. Ожидается, что он вернется в боевой состав Балтийского флота в начале второй декады апреля», — сообщил источник агентства.

В 2014 году корабль отправили на ПСЗ «Янтарь» для ремонта и модернизации. На «Неустрашимом» провели работы по обновлению механической части. Специалисты ПСЗ «Янтарь» восстановили форсажные двигатели, модернизировали вооружение и обеспечивающие механизмы.

Сторожевой корабль «Неустрашимый» входит в состав флота с 1991 года. Корабли проекта 11540 предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника. Также «Неустрашимый» может поражать надводные цели и поддерживать действия наземных сил.

В марте стало известно, что в 2022 году Военно-морской флот (ВМФ) России получит восемь надводных кораблей и подводных лодок.

В феврале в пресс-службе ПСЗ «Янтарь» сообщили, что «Неустрашимый» вышел на испытания в Балтийское море.