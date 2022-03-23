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ВМФ России в 2022 году получит восемь кораблей и подлодок

ВМФ России в 2022 году получит восемь кораблей и подлодок разного типа и назначения

Фото: Алексей Смирнов / Коммерсантъ

Военно-морской флот (ВМФ) России в 2022 году получит восемь надводных кораблей и подводных лодок, сообщает ТАСС.

«[Объединенная судостроительная корпорация] ОСК планирует передать в состав Военно-морского флота, согласно сдаточной программе 2022 года, восемь надводных кораблей и подлодок разного типа и назначения», — заявили в компании.

В ОСК не уточнили, о каких кораблях идет речь.

Агенство напоминает, что в ранее в ОСК пообещали в 2022 году передать, в частности, вторую серийную субмарину проекта 955А (шифр «Борей-А») «Генералиссимус Суворов» и две подлодки проекта 677 «Лада» Б-586 «Кронштадт» и Б-587 «Великие Луки».

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В марте в ОСК сообщили, что в текущем году заложат две дизель-электрические подводные лодки проекта 677 «Лада».

Тогда же ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что тяжелый авианесущий крейсер проекта 1143.5 «Адмирал Кузнецов» встанет в док для ремонта и модернизации весной этого года.

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Иван Потапов
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