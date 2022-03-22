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«Адмирал Кузнецов» встанет в док весной

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» встанет в док в апреле

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Тяжелый авианесущий крейсер проекта 1143.5 «Адмирал Кузнецов» встанет в док для ремонта и модернизации весной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

«Предполагается, что авианосец встанет в доковый ремонт на 35-м судоремонтном заводе в апреле. Доковый ремонт продлится до сентября», — сообщил собеседник агентства.

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Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» спустили на воду в 1985 году, а в 1991 году корабль ввели в эксплуатацию. Судно может нести противокорабельные ракеты «Гранит». В авиационную группу корабля входят самолеты и вертолеты.

В январе в публикации Popular Mechanics «Адмирал Кузнецов» назвали символом возрождения России. Корабль, который находится на ремонте, в 2016 году использовали для демонстрации флага у берегов Сирии.

В сентябре 2021 года генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов раскрыл сроки передачи корабля флоту. По его словам, если в ходе работ не выявят новые дефекты, крейсер передадут флоту в 2023 году.

В августе 2021 года РИА Новости, ссылаясь на близкий к оборонно-промышленному комплексу источник, сообщило, что ремонт авианесущего крейсера сдвинули на один год.

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Даниил Иринин
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