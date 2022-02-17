Российский «Неустрашимый» вышел на испытания

Сторожевой корабль (СКР) «Неустрашимый» проекта 11540 «Ястреб» вышел на испытания в Балтийское море. Судно прошло ремонт и модернизацию на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь», который входит в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу завода.

«15 февраля СКР "Неустрашимый" вышел в Балтийское море и приступил к выполнению программы приемо-сдаточных испытаний. Во время первого выхода в море будет проверена работа главной энергетической установки и навигационной системы корабля», — отметили в сообщении.

В ходе испытаний корабль совершит несколько выходов в море общей продолжительностью до 30 суток. На корабле работает сдаточная команда завода «Янтарь» и комиссия Балтийского флота, которая будет принимать корабль после ремонта и модернизации. СКР передадут Военно-морскому флоту после завершения морских испытаний. «Неустрашимый» продолжит службу в составе Балтийского флота.

СКР «Неустрашимый» стал первым кораблем проекта 11540 «Ястреб». Судно спустили на воду в 1988 году, а в 1991 году СКР вошел в состав Балтийского флота. В 2014 году корабль прибыл на ПСЗ для проведения планового ремонта.

СКР предназначен для борьбы с атомными подводными лодками. Корабль получил морской бомбомет и противолодочный комплекс «Водопад-НК» с торпедными аппаратами. Также «Неустрашимый» несет палубный вертолет Ка-27, который обеспечивает поиск и поражение субмарин, и артиллерийскую установку АК-100. Защиту от воздушного нападения обеспечивают зенитные комплексы «Кинжал» и «Кортик».

В январе источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что на вооружение ВМФ России приняли противолодочный комплекс «Ответ».

В декабре «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России сообщили, что до конца 2022 года в состав ВМФ России войдет большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко».