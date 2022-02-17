Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Российский «Неустрашимый» вышел на испытания

Сторожевой корабль «Неустрашимый» вышел на испытания в Балтийское море после ремонта

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Сторожевой корабль (СКР) «Неустрашимый» проекта 11540 «Ястреб» вышел на испытания в Балтийское море. Судно прошло ремонт и модернизацию на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь», который входит в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу завода.

«15 февраля СКР "Неустрашимый" вышел в Балтийское море и приступил к выполнению программы приемо-сдаточных испытаний. Во время первого выхода в море будет проверена работа главной энергетической установки и навигационной системы корабля», — отметили в сообщении.

Материалы по теме:
«Остров содрогался от выстрелов» Как разгром нацистов на Ладоге помог Красной армии прорвать блокаду Ленинграда
«Остров содрогался от выстрелов»Как разгром нацистов на Ладоге помог Красной армии прорвать блокаду Ленинграда
22 октября
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря

В ходе испытаний корабль совершит несколько выходов в море общей продолжительностью до 30 суток. На корабле работает сдаточная команда завода «Янтарь» и комиссия Балтийского флота, которая будет принимать корабль после ремонта и модернизации. СКР передадут Военно-морскому флоту после завершения морских испытаний. «Неустрашимый» продолжит службу в составе Балтийского флота.

СКР «Неустрашимый» стал первым кораблем проекта 11540 «Ястреб». Судно спустили на воду в 1988 году, а в 1991 году СКР вошел в состав Балтийского флота. В 2014 году корабль прибыл на ПСЗ для проведения планового ремонта.

СКР предназначен для борьбы с атомными подводными лодками. Корабль получил морской бомбомет и противолодочный комплекс «Водопад-НК» с торпедными аппаратами. Также «Неустрашимый» несет палубный вертолет Ка-27, который обеспечивает поиск и поражение субмарин, и артиллерийскую установку АК-100. Защиту от воздушного нападения обеспечивают зенитные комплексы «Кинжал» и «Кортик».

В январе источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что на вооружение ВМФ России приняли противолодочный комплекс «Ответ».

В декабре «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России сообщили, что до конца 2022 года в состав ВМФ России войдет большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
МИД опубликовал реакцию на ответ США по гарантиям безопасности
Подтверждена 30-летняя теория об активных ядрах галактик
Наряды нового цвета придут на смену культовому черному платью
Блинкен предложил Лаврову провести встречу в Европе
Токаев призвал дать объективную оценку Назарбаеву
Друг убитого в Карачаево-Черкесии туриста раскрыл подробности случившегося
Появилось видео причастности к убийству тамбовского чиновника его пасынка
Захарова отреагировала на обвинения ЕС в дезинформации о наступлении в Донбассе
Россияне захотели полететь в три экзотические страны на 23 февраля и 8 Марта
Определены районы Новой Москвы с максимально подорожавшими новостройками
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.