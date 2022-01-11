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Новейший противолодочный ракетный комплекс «Ответ» принятна вооружение

ТАСС: ВМФ России принял на вооружение новейший противолодочный ракетный комплекс «Ответ»

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Новейший корабельный противолодочный комплекс «Ответ» принят на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По информации собеседника агентства, уже в течение года «Ответ» серийно поставляется на корабли россифского флота.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Ранее военный эксперт Дмитрий Болтенков назвал комплекс «Ответ» — шагом вперед для российской оборонной промышленности. Он подчеркнул, что ракета комплекса несет самонаводящуюся торпеду.

15 декабря фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» произвел пуск ракеты комплекса «Ответ». В Минобороны России отметили, что боевая часть ракеты успешно поразила подводную цель.

Марина Совина
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