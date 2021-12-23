ВМФ России получит корабль «Адмирал Левченко» до конца 2022 года

До конца 2022 года в состав Военно-морского флота (ВМФ) России войдет большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Левченко» проекта 1155. Министерство обороны России утвердило план завершения работ на корабле. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

План работ предусматривает передачу БПК флоту до конца 2022 года. Источник отметил, что на корабле частично модернизировали противопожарное оборудование и бортовую электронику. Также «Адмирал Левченко» получил новые охладительные установки и запорную арматуру. В ходе работ на корабле отремонтировали газотурбинные маршевые двигатели.

В публикации отметили, что модернизация позволит продлить срок службы корабля. Источник издания подчеркнул, что БПК может получить противолодочный ракетный комплекс «Ответ».

БПК встал на стоянку в Североморске в 2014 году.

15 декабря российский фрегат «Маршал Шапошников» произвел пуск ракеты комплекса «Ответ» в Японском море, которая успешно поразила подводную цель. Для запуска ракет комплекса использовали пусковые установки, которые могут вмещать крылатые ракеты «Оникс» и «Калибр».

В октябре корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России вышли в акваторию Японского моря для проведения ракетных стрельб. Корабли отработали поражение воздушных целей ракетами комплексов «Форт», «Оса» и «Кинжал».