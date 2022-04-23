Названы пять шагов к здоровой и богатой жизни

Forbes: бизнес-коуч Манке назвала высокую самооценку одним из секретов на пути к богатству

Бизнес-коуч и специалист по личностному росту Жасмин Манке перечислила пять шагов к счастливой, здоровой и богатой жизни, которые может сделать каждый. Одним из секретов на пути к богатству она назвала высокую самооценку, сообщает Forbes.

Жасмин Манке помогла сотням женщин выстроить карьеру, и за годы работы она выработала правила, которые стали универсальными для тех, кто жаждет достичь успеха. «Если чего-то не существует, создайте это!» — так звучит ее личный девиз.

Эксперт рекомендует придерживаться простых правил, чтобы идти намеченным путем. Первый шаг на пути к успеху — внутренняя сила, уверена Манке. «Если мы полагаемся только на внешние источники энергии, мотивации и вдохновения, мы всегда ограничены. Но внутри нас столько силы, что мы даже не осознаем этого», — отметила коуч и призвала активировать внутренние ресурсы.

Следующим шагом на пути к здоровой и обеспеченной жизни эксперт называет осознанное управление временем. По ее мнению, получать много денег реально только за ту работу, которая человеку по-настоящему нравится. «Время — это единственный не возобновляемый ресурс, нельзя тратить его на то, что нас не радует», — уверена Манке. Она считает, что нужно выстраивать четкие границы и понимать, сколько времени человек может потратить на других, а сколько ему нужно на самого себя. «Когда вы больше заботитесь о себе, вы можете большее», — отметила эксперт по личностному росту.

Люди с самооценкой на достаточном уровне добиваются большего, чем те, кто занижает себя, утверждает Манке. «Перестаньте соглашаться на меньшее, чем вы заслуживаете. Это сделает вас еще более здоровым и богатым человеком», — учит эксперт.

Не бояться просить поддержки — еще один шаг на пути к успеху. «Иногда это трудно сделать из-за своего эго. Но, когда вы просите о помощи, вы избавляетесь от давления и нереалистичных ожиданий быть лучшим во всем», — отметила Манке.

Резюмируя сказанное, она обратила внимание, что на пути к успеху не все и не всегда получается с первого раза, однако важно намерение и стремление к счастью.

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