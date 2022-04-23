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Назван самый популярный iPhone

CIRP: iPhone 13 оказался самым популярным смартфоном Apple в марте 2022 года

Фото: Sahej Brar / Unsplash

Аналитики Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) назвали самые популярные смартфоны Apple на рынке. Об этом сообщает издание 9to5mac.

По итогам марта 2022 года iPhone 13 оказался лидером по продажам в мире среди всех остальных смартфонов Apple. Доля базового флагмана составила 38 процентов. Это самый больший показатель, который имела конкретная модель американского бренда за последние несколько лет.

«На четыре модели, включая 13, 13 Pro, 13 Pro Max и 13 mini, пришлось почти три четверти продаж в марте», — отметили авторы исследования. Год назад устройства серии iPhone 12 имели долю 61 процент. Также было зафиксировано, что компактные телефоны Apple не пользуются популярностью — на iPhone 12 mini и iPhone 13 mini пришлось примерно по три процента продаж.

Совокупная доля iPhone XR, iPhone 11 и iPhone SE второго поколения составила около 15 процентов. Это говорит о том, что старые телефоны остаются востребованными. Это связано с появлением восстановленных смартфонов на рынке и популярностью trade-in.

Ранее инсайдеры рассказали, что Apple перестанет производить и продавать iPhone 11 после анонса флагманов нового поколения. При этом потребители стали чаще интересоваться моделью 2019 года, отдавая ей предпочтение вместо iPhone SE.

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Андрей Ставицкий
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